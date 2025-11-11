Ordenan la detención de Julio De Vido por la tragedia de Once

La Corte Suprema confirmó la condena del ex funcionario kirchnerista, en el marco de la causa por el choque del tren que dejó un saldo de 51 muerto.

El Tribunal Oral Federal 4 ordenó la detención del exministro de Planificación Julio De Vido, luego de que la Corte Suprema ratificara su condena a cuatro años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio del Estado en el marco de la tragedia de Once, que en 2012 dejó 51 muertos y más de 700 heridos.

De Vido, de 75 años, deberá presentarse el jueves, a las 10, en Comodoro Py. Su defensa podría pedir la prisión domiciliaria por su edad.

La Corte, con los votos de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó los recursos del exfuncionario y del Ministerio Público Fiscal, dejando firme la pena e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La causa se originó en 2015, tras las condenas al maquinista Marcos Córdoba, a directivos de Trenes de Buenos Aires (TBA) y a los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi. La Justicia determinó que el siniestro fue consecuencia del deficiente mantenimiento de los trenes, pese a los subsidios recibidos, y de una falla humana al momento del impacto.

En 2018, el Tribunal Oral Federal 4 había sentenciado a De Vido por no controlar el uso de fondos públicos destinados a TBA, aunque lo absolvió del delito de estrago culposo, que lo vinculaba directamente al accidente.

Tras sucesivas apelaciones, en abril de este año Casación fijó la pena en cuatro años, decisión que ahora quedó confirmada de manera definitiva.