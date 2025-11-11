Nueva exportación del Puerto de Barranqueras: el algodón chaqueño viaja a Vietnam

Con el envío de 440 fardos, la terminal portuaria reafirma su papel estratégico en la cadena logística y productiva del Chaco. La operación fue resultado del trabajo conjunto entre el sector público y privado.

El Puerto de Barranqueras llevó adelante una nueva operación de exportación internacional, con el envío de 440 fardos de fibra de algodón chaqueño con destino a Vietnam , consolidando su rol estratégico dentro de la cadena logística y productiva del norte argentino.

La operatoria se desarrolló con total normalidad y eficiencia, gracias al trabajo conjunto entre Gama Grupo Comercial, los despachantes de aduana Arca Aduana y el personal portuario, que garantizó la agilidad y coordinación en cada etapa del proceso logístico.

La administradora del Puerto de Barranqueras, Alicia Azula, destacó la articulación entre los distintos actores involucrados y expresó su reconocimiento al empresariado local y al acompañamiento del Estado provincial.

«Agradecemos al empresario exportador por confiar en nuestros servicios, y al Gobierno del Chaco por el permanente apoyo que fortalece la infraestructura y el funcionamiento operativo del puerto», señaló.

Azula subrayó además la importancia de estas operaciones para la economía provincia:»Cada nueva exportación representa el esfuerzo conjunto de los sectores público y privado, y el compromiso de seguir posicionando al Puerto de Barranqueras como un punto clave de salida de la producción chaqueña hacia el mundo», afirmó.

Con esta nueva carga, concretada ayer, el Puerto de Barranqueras continúa afianzándose como un eslabón fundamental para el comercio exterior del Norte argentino, impulsando el desarrollo productivo, la generación de empleo y la integración comercial internacional.

fuente:datachaco