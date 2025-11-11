Milei se alinea con Trump y se bajó de la cumbre del G20 en Sudáfrica

El Gobierno confirmó que el presidente, Javier Milei no participará de la cumbre del G20, en Sudáfrica. La medida se da en sintonía con lo anunciado por su par de Estados Unidos, Donald Trump. En ese sentido, trascendió que será el canciller, Pablo Quirno el que viaje en representación de la Argentina, en la cumbre que se realizará del 22 al 23 de noviembre, en Johannesburgo.

La decisión del mandatario argentino se enmarca con el anuncio de la semana pasada de Trump, que aseguró que no habrá representantes estadounidenses en el encuentro, en una clara demostración de protesta.

«Es una vergüenza total que la cumbre del G20 se celebre en Sudáfrica. Los afrikáners -descendientes de colonos holandeses, así como de inmigrantes franceses y alemanes- están siendo asesinados y masacrados, y sus tierras y granjas están siendo confiscadas ilegalmente. Ningún funcionario del gobierno estadounidense asistirá mientras continúen estos abusos contra los derechos humanos», expresó el Presidente de Estados Unidos, en su cuenta de Truth Social.

El alineamiento entre Milei y Trump se da durante una etapa clave en la negociación del acuerdo comercial entre ambos países. Este lunes, el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford dijo que está «prácticamente terminado» y aseguró que las novedades se conocerán «muy pronto».

«El acuerdo está prácticamente terminado. Ahora depende de encontrar el momento adecuado de las partes para poner el moño y comunicarlo. La verdad que estas cosas que tienen alto impacto a veces se busca el momento adecuado», detalló el diplomático.

Fue en comunicación con Radio Mitre que el funcionario explicó que los detalles del acuerdo se conocerán pronto y cerró: «Me imagino que tendremos novedades muy pronto. Y por supuesto, creo que será algo que nos va a marcar positivamente por mucho tiempo, al igual que otras medidas que estamos viendo».

