Gobierno acordó con las provincias que habrá al menos 190 días de clases en 2026

El Ministerio de Capital Humano confirmó que las 24 jurisdicciones del país ratificaron un calendario escolar mínimo de 190 días y 760 horas reloj en primaria y 900 en secundaria. Buscan asegurar estándares internacionales.

El Gobierno nacional anunció que todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires acordaron mantener un piso mínimo de 190 días de clases para el ciclo lectivo 2026, en el marco de la asamblea Nº147 del Consejo Federal de Educación (CFE).

La medida fue informada por el Ministerio de Capital Humano, que precisó que la decisión fue consensuada entre los titulares de Educación de las 24 jurisdicciones del país y que el objetivo es garantizar la continuidad pedagógica y una carga horaria mínima estandarizada.

Según la resolución 484/24, el calendario establece 760 horas reloj anuales para el nivel primario y 900 para el secundario, mientras que el nivel inicial deberá cumplir al menos 570 horas. El texto también aclara que solo se considerará día efectivo de clase aquel que contemple al menos cuatro horas reloj de actividades pedagógicas con estudiantes.

«El Gobierno nacional avanzará en el seguimiento del cumplimiento efectivo de la resolución 484/24», informó la cartera educativa, que remarcó que en caso de no alcanzar el mínimo de horas previsto, cada jurisdicción deberá implementar medidas de recuperación para garantizar los objetivos establecidos.