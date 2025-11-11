Finalizó la undécima audiencia de los Sena: mañana serán las últimas testimoniales

La undécima audiencia en el juicio por jurados en la causa en la causa 22632/2023-1 «Sena, César Mario Alejandro y otros s/ femicidio» culminó con la declaración de once testigos ofrecidos por las defensas. Mañana miércoles, luego del cuarto intermedio, están previstas las últimas dos testimoniales.

Una vez finalizada la instancia de producción de la prueba será el turno de los alegatos de clausura. Luego tendrán lugar las instrucciones finales y a continuación el jurado pasara a deliberar antes de arribar a un veredicto.

En la jornada del martes declararon: Germán Brítez, perteneciente a medicina legal de la Policía del Chaco; el policía Franco Correa de la Dirección General de Inteligencia Criminal, Elba Blanco, Francisco Saucedo, Sara Ojeda, Alicia Pelizardi, Marcelina Sena, Adrián González, perito de Gendarmería Nacional, mediante videoconferencia; el policía Javier Centurión y Juan Díaz.

Hasta el momento hubo 47 declaraciones: 29 de la acusación y 18 de las defensas.

Partes e imputados

La jueza técnica es la camarista Dolly Fernández. El equipo fiscal especial está conformado por el fiscal de Cámara, Juan Martín Bogado, junto a los fiscales de investigación Jorge Cáceres Olivera y Nelia Yael Velázquez. Las querellas están a cargo de Gustavo Briend, representante de Gloria Romero, y Juan Ignacio Díaz en representación de Sonia Valenzuela, subsecretaria de Género y Diversidad. Mientras que los defensores son: César Sena (Gabriela Tomjlenovic y Celeste Segovia), Emerenciano Sena (Ricardo Osuna y Olga Mongelós), Marcela Acuña y Griselda Reynoso (Celeste Ojeda, defensora oficial 12), Fabiana González y Gustavo Obregón (Elena Puente y Orlando Peralta) y Gustavo Melgarejo (Mónica Sánchez).

Los imputados son:

– Cesar Mario Alejandro Sena: por el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido en contexto de violencia de género en carácter de autor (art. 80 inc. 1° y 11° del Código Penal en función de la Ley N°26.485).

– Emerenciano Sena y Marcela Verónica Acuña: por el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido en contexto de violencia de género en carácter de partícipes primarios (art. 80 inc. 1° y 11° y art. 45 todos del Código Penal).

– Fabiana Cecilia González, José Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo y Griselda Lucía Reinoso: por el delito de Encubrimiento agravado (art. 277 inc. 3° acáp. «A» en función del inc. 1° acáp. «B» del Código Penal).

Retransmisión en el STJ

La instancia de producción de la prueba es transmitida en vivo a través de circuito cerrado en el salón auditorio del Superior Tribunal de Justicia. Allí, previa acreditación, periodistas y público pueden acceder sin teléfonos celulares ni dispositivos que permitan registrar audio, video o imágenes.

La transmisión volverá a ser abierta a través del canal de Youtube de Juicios por Jurados: https://www.youtube.com/@juicioporjuradoschaco4690 una vez concluidas las testimoniales.

El acceso a la sala de juicio para camarógrafos y fotógrafos debidamente acreditados será diez minutos antes del inicio de cada audiencia, sin presencia del jurado, para realicen el registro fotográfico y audiovisual.

