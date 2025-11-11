Diego Santilli asume como ministro del Interior y prepara una gira por las provincias

El presidente Javier Milei tomará juramento este martes a las 15 al nuevo ministro del Interior, Diego Santilli, en un acto que se realizará en el Salón Blanco de la Casa Rosada, con la presencia de funcionarios del gabinete nacional, familiares y allegados del dirigente del PRO.

La asunción marca el inicio formal de la gestión de Santilli al frente de una de las áreas más sensibles del Gobierno, encargada de articular la relación política con las provincias. Desde el Ministerio del Interior adelantaron que, tras la ceremonia, el flamante funcionario lanzará una ronda federal para «escuchar a los gobernadores» y avanzar en la coordinación de una agenda común con el Ejecutivo.

Fuentes cercanas a la cartera detallaron que los principales ejes de la nueva etapa estarán centrados en el «consenso sin perder el equilibrio fiscal», la definición del Presupuesto 2026, y el impulso a las reformas laboral, fiscal y penal que el oficialismo planea enviar al Congreso durante las sesiones extraordinarias.

Santilli llega al Gabinete tras haber renunciado a su banca de diputado nacional, que será ocupada por Nelson Marino hasta el 10 de diciembre, y posteriormente por Rubén Torres, dirigente libertario de Ezeiza cercano al referente bonaerense Sebastián Pareja.

A partir del miércoles, el ministro iniciará una gira política por las provincias, comenzando por Entre Ríos, en lo que se describe como un paso «estratégico» dentro del plan de reconstruir los acuerdos federales. En las próximas semanas se reunirá con al menos diez de los veinte gobernadores que acompañaron a Milei tras su victoria electoral del 26 de octubre.

Incluso antes de su jura, Santilli ya había mantenido encuentros en la Casa Rosada con Ignacio Torres (Chubut), Raúl Jalil (Catamarca), Martín Llaryora (Córdoba) y Marcelo Orrego (San Juan), en busca de acuerdos que permitan destrabar el tratamiento del Presupuesto 2026 y las reformas estructurales.

También tiene previsto reunirse con el ministro de Economía, Luis Caputo, para coordinar estrategias sobre la distribución de recursos y la discusión por la coparticipación federal, uno de los puntos más sensibles del nuevo presupuesto.

La estrategia del Gobierno apunta a alinear la agenda provincial con la hoja de ruta nacional, consolidando apoyos legislativos que garanticen el avance del plan de reformas del Ejecutivo y la aprobación del Presupuesto 2026.

Comentarios