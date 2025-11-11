Atroz crimen de Gabriela Barrios: dictaron prisión preventiva para Luis Salvatierra

El fiscal Marcelos Soto dictó la prision preventiva para uno de los dos detenidos por el cirmen de Gabriela Barrios, la joven que brutalmente asesinada en la locladiad de Avia Terai.

Luis Salvatierra fue imputado por el delito encubrimiento agravado, pero la abogada del detenido se opuso a la prision preventiva.

En tanto el principal sospechoso de haber dado muerte a la joven Gabriela Barrios, Jesus «Hueso» Salvatierra aún no fue indagado debido a que estuvo internado en el Hspital 4 de Junio luego de haber atentado contra su vida. En la proximas horas el fiscal Soto lo citara nuevamente a Fiscalia para que sea indagado.

El cuerpo de la joven fue encontrado dentro de un pozo ciego en el patio trasero de la casa del principal sospechoso. Se cree que Barrios murió el domingo entre las 14 y las 17 horas.

El informe del Instituto Médico de Ciencias Forenses (IMCIF) en su informe determinó que Gabriela falleció por asfixia mecánica manual. Además, su cuerpo tenía golpes, sobre todo en la zona de la cabeza.

Por ahora, la causa fue caratulada como «homicidio agravado», pero según el transcurso de la investigación podrían sumarse otras imputaciones.

