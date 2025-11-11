Andaba por el Paranacito con un arma robada en Buenos Aires y tenía dos pedidos de captura

Durante un operativo de prevención realizado este lunes por la noche en el camino al balneario El Paranacito, efectivos de la Sección Rural detuvieron a un hombre que circulaba por la zona.

Al identificarlo, el sistema arrojó que tenía dos pedidos de captura vigentes por distintas causas judiciales.

Al revisar sus pertenencias, los agentes encontraron una pistola calibre 9 milímetros sin documentación. Al verificar el número de serie, descubrieron que el arma tenía pedido de secuestro activo por la Policía de Buenos Aires.

Por orden de la Fiscalía Penal en turno, el sujeto fue aprehendido y el arma incautada, quedando a disposición de la Justicia.

