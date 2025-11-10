UNCAUS abrió las preinscripciones para 2026 en carreras presenciales y a distancia

La Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS), con sede en Presidencia Roque Sáenz Peña, abrió las preinscripciones para las carreras presenciales y a distancia correspondientes al ciclo lectivo 2026. Según informó la institución, desde el 3 de noviembre de 2025 se encuentran habilitadas las preinscripciones para las carreras presenciales, mientras que a partir del 10 de noviembre se habilitarán las de modalidad a distancia.

El trámite se realiza de manera online a través de la página oficial uncaus.edu.ar, completando un formulario con los datos personales y académicos. El calendario académico 2026 completo puede consultarse en la sección «Académica» del sitio web institucional.

CARRERAS PRESENCIALES

Las carreras de grado y pregrado disponibles para preinscripción con sede en Sáenz Peña son: Ingeniería en Alimentos, Ingeniería Química, Ingeniería Industrial, Ingeniería Zootecnista, Ingeniería en Sistemas de Información, Licenciatura en Biotecnología, Farmacia, Profesorado en Matemática, Licenciatura en Nutrición, Óptico Técnico Contactólogo, Licenciatura en Administración, Licenciatura en Estudios Internacionales, Contador Público, Ciencias Veterinarias, Ingeniería Agronómica, Medicina y Licenciatura en Psicología.

Además, el área de Posgrado habilitó las preinscripciones para los Ciclos de Complementación Curricular: Licenciatura en Gestión Educativa, Educación, Educación Inicial, Educación Especial, Educación para la Salud y Educación Física.

Las preinscripciones para todas las carreras presenciales, excepto Medicina y Psicología, estarán abiertas hasta el 9 de febrero de 2026.

Para Medicina y Psicología, el período se extenderá solo hasta el 14 de noviembre de 2025.

El formulario de preinscripción puede completarse en la sección «Estudiantes – Ingresantes» del sitio oficial: https://uncaus.edu.ar/index.php/estudiantes/ingresantes.

La entrega de documentación se realizará del 1 al 12 de diciembre de 2025, o en un segundo período del 9 de febrero al 20 de marzo de 2026.

Los cursos introductorios (excepto Medicina y Veterinarias) comenzarán el 10 de febrero de 2026, a las 9 horas, en el Estadio Arena UNCAUS.

Para Medicina, el P.I.V.U.C.S. se desarrollará del 9 de febrero al 20 de marzo, y para Ciencias Veterinarias, la primera clase de Introducción a las Ciencias Básicas será del 10 de febrero al 21 de marzo de 2026.

CARRERAS A DISTANCIA

En la modalidad a distancia, las carreras disponibles son: Licenciatura en Administración, Contador Público, Licenciatura en Seguridad Pública y Ciudadana, Tecnicatura Universitaria en Higiene y Seguridad, Licenciatura en Sociología, Licenciatura en Administración C.C.C., Tecnicatura Universitaria en Gestión Ambiental y Licenciatura en Psicopedagogía C.C.C.

Las preinscripciones estarán abiertas desde el 10 de noviembre hasta el 12 de diciembre de 2025, y se realizarán de forma online en la misma sección de ingresantes del sitio web. La entrega de documentación digital será del 10 de noviembre al 19 de diciembre de 2025.

Los Cursos Introductorios a la Educación a Distancia (CIED) se dictarán del 18 de febrero al 18 de marzo de 2026.

El curso de Sociología se realizará en el mismo período, mientras que el Curso Introductorio para Contador Público y Licenciatura en Administración será del 18 de febrero al 20 de marzo.

Las fechas completas pueden consultarse en el calendario académico 2026, disponible en la sección «Académica» del sitio oficial.

ENTREGA DE LEGAJOS

Los interesados en cursar carreras presenciales deben enviar la documentación a través de legajos.uncaus.edu.ar en los períodos establecidos.

Se solicita: foto del DNI (frente y dorso) o pasaporte (para extranjeros), foto carnet fondo blanco, formulario de preinscripción firmado, título secundario o constancia de título en trámite (sin adeudar materias) y constancia de grupo sanguíneo.

Para carreras a distancia, se requiere la misma documentación, pero en lugar de la constancia de grupo sanguíneo, se debe anexar un certificado de domicilio.

En la web institucional se encuentran disponibles tutoriales detallados sobre el proceso de preinscripción y entrega de legajos.

SOLICITUD DE EQUIVALENCIAS

El período de solicitud de equivalencias, tanto para carreras presenciales como a distancia, será en los meses de febrero, marzo, agosto y septiembre.

Más información: https://academica.uncaus.edu.ar/areas/equivalencias-cert-diplomas/

CONSULTAS

Para consultas o inconvenientes con la carga de documentación, la universidad habilitó los siguientes canales:

Carreras presenciales: infoalumnado@uncaus.edu.ar

Carreras a distancia: virtual@uncaus.edu.ar

Teléfonos: (011) 3989-3283 internos 179, 180 y 200 / Celulares: 3644-646000 y 3644-586825

