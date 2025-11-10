Santilli acelera el diálogo con gobernadores antes de asumir en el Ministerio del Interior

El objetivo de Santilli es avanzar en acuerdos políticos que garanticen apoyo legislativo a las principales reformas que el Gobierno busca aprobar en el Congreso.

El designado ministro del Interior, Diego Santilli, continuará esta semana con la ronda de encuentros con gobernadores que inició el viernes pasado. Antes de su jura, prevista para este martes a las 15 en el Salón Blanco de Casa Rosada, el dirigente del PRO recibirá este lunes a Martín Llaryora, de Córdoba, y a Marcelo Orrego, de San Juan.

El objetivo de Santilli es avanzar en acuerdos políticos que garanticen apoyo legislativo a las principales reformas que el Gobierno busca aprobar en el Congreso: el Presupuesto 2026, la reforma laboral, la tributaria y el nuevo Código Penal. Según fuentes oficiales, el oficialismo prevé debatir estos proyectos durante las sesiones extraordinarias que se desarrollarán entre el 10 y el 31 de diciembre, aunque el período podría extenderse si fuera necesario.

Durante la última semana, Santilli mantuvo conversaciones con varios gobernadores considerados «dialoguistas» y el viernes concretó sus primeros encuentros presenciales con Ignacio Torres (Chubut) y Raúl Jalil (Catamarca). En esas reuniones también participó el vocero presidencial y nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Esta semana, además de las reuniones con Llaryora y Orrego, el ministro recibirá el miércoles al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, y no se descartan nuevas convocatorias en los próximos días. En la lista de mandatarios que podrían pasar por Casa Rosada durante noviembre figuran Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Alfredo Cornejo (Mendoza), Hugo Passalacqua (Misiones) y Gustavo Valdés (Corrientes).

La estrategia de La Libertad Avanza para lograr consensos incluye un esquema de articulación más amplio: mientras Santilli busca acuerdos con los gobernadores, Martín Menem concentra sus gestiones en la Cámara de Diputados y Patricia Bullrich —quien asumirá el 10 de diciembre como senadora— será la encargada de tender puentes en la Cámara Alta.

Los gobiernos provinciales esperan señales de apertura por parte de la gestión libertaria. Entre los principales reclamos que se mantienen en la agenda figuran la coparticipación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), los cambios en el impuesto a los combustibles líquidos, la continuidad de la obra pública y la discusión sobre las retenciones.

