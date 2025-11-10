Policías asistieron a un hombre que sufría un preinfarto en plena calle

En horas de la medianoche, aproximadamente a las 00:25, efectivos policiales que realizaban recorridas preventivas por la calle 25 de Mayo, a la altura del N° 550 de Villa Ángela, advirtieron la presencia de un hombre que caminaba con claras dificultades, frente a un local comercial de la zona.

Según el informe, el sujeto, identificado como R.S de 28 años, se desplazaba de manera errática, sujetándose el pecho con una mano y apoyándose sobre las vidrieras con la otra, mostrando signos de fuerte dolor y dificultad respiratoria.

Ante la situación, el personal policial descendió rápidamente del patrullero para asistirlo.

Al consultarlo, el hombre manifestó sentir una intensa presión en el pecho, calambres en el brazo izquierdo y náuseas, sin presentar aliento etílico.

Según relataron los agentes, mientras intentaban solicitar una ambulancia, el afectado comenzó a descompensarse, por lo que se decidió trasladarlo de urgencia en el móvil policial al Hospital Salvador Mazza.

Durante el traslado, los oficiales le aflojaron las prendas y lo colocaron en una posición que facilitara la respiración, ventilando el habitáculo para estabilizarlo hasta su llegada al hospital.

Una vez en el lugar, el hombre fue atendido por el médico de guardia, quien confirmó que se trataba de un síndrome coronario agudo (preinfarto), destacando el rápido accionar de los efectivos, que resultó fundamental para preservar su vida.

El paciente quedó internado en observación y se dio aviso a su pareja, G.A de 32 años, quien se presentó en el lugar.

El médico interviniente subrayó que la pronta reacción y el traslado inmediato fueron determinantes para evitar consecuencias mayores.

