La violenta reacción de Salas: le tiró una piña a un joven que filmaba la salida

Tras el pitazo final de Nicolás Ramírez que decretó el final del partido donde Boca derrotó 2 a 0 a River en la Bombonera, en la cancha se pudieron ver las dos realidades contrapuestas de los equipos. Mientras que los jugadores del Xeneize se quedaron a festejar con la gente, los del Millonario se retiraron del campo de juego cabizbajos y con bronca por la derrota. En este trayecto, el delantero del equipo visitante, Maximiliano Salas, agredió a un jóven que filmaba la salida.

Mientras los jugadores de River ingresaban en fila a la manga inflable, el joven grababa con su celular de espaldas a los jugadores pero con cámara frontal, lo que fue advertido por Salas. En ese momento, al ex Racing, de flojo partido, se le salió la cadena, corrió para acercarse y sin mediar palabra le pegó una fuerte trompada por la espalda, por lo cual el hombre salió a correr sin siquiera darse vuelta ni oponer resistencia.

Luego, se supo que la persona agredida se trataría de un colado sin relación con ninguna entidad oficial, lo que de todas formas no opaca la magnitud del desborde de Salas, una actitud repudiable muy alejada del profesionalismo que se espera de un protagonista pero que grafica de cuerpo entero el grado de calentura que atraviesa por estas horas el Mundo River.

