Irina Marinoff, nueva Reina Nacional del Algodón: «Estoy muy feliz»

Luego de una noche cargada de emoción y con un imponente marco de público, Irina Marinoff fue coronada como Reina Nacional del Algodón en la edición 2025 de la tradicional fiesta que se desarrolló este fin de semana en Sáenz Peña.

«Todavía me cuesta caer, pero estoy muy contenta de poder ser la Reina Nacional del Algodón y estar hoy en el último día de la fiesta, nuestra fiesta, la de todos los chaqueños», expresó la joven, visiblemente emocionada, durante una entrevista posterior a la coronación.

Consultada sobre qué cree que definió al jurado para elegirla, Marinoff destacó la importancia de mostrarse tal cual uno es: «Creo que lo más importante es ser auténtica, mostrarnos cómo somos, ser originales. Eso es lo que nos diferencia del resto. Siempre soy como soy y así me muestro todos los días», sostuvo.

Agradeció además el compañerismo entre las participantes y remarcó que todas las candidatas representaron con orgullo los valores chaqueños. «Todas las chicas tenían características increíbles, como todas las chaqueñas. No hace falta una corona para representar a la provincia: todas tenemos valores que nos identifican», señaló.

Sobre el momento de la elección, la joven reconoció que los nervios estuvieron presentes, pero prevaleció la emoción por la magnitud del evento. «Había muchísima gente, y fue impresionante ver al público acompañando. Más allá de los nervios, para mí fue un orgullo enorme. Es muy lindo ver cómo la Fiesta Nacional del Algodón sigue creciendo año tras año, con tanta participación y entusiasmo», concluyó.

