Fuentes Castillo asumió como secretario general de Asur

En el marco de la IV Reunión Anual del Consejo Directivo del Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas, Órganos y Organismos Públicos de Control Externo de la República Argentina, y de la Asociación de Entidades Oficiales de Control Público del Mercosur, desarrollada en la ciudad de Ushuaia los días 5, 6 y 7 de noviembre, se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria en la que se eligieron las autoridades que conducirán el organismo durante los próximos dos años.

En dicha instancia, fue reelecto y ratificado el Dr. Sergio Tomás Oste como presidente de S.P.T.C.R.A., mientras que fue designado como secretario general de Asur el Cr. Juan José Fuentes Castillo, quien preside el Tribunal de Cuentas de la provincia del Chaco, acompañado por la Cra. Beatriz Bogado. El presidente expresó que «avanzarán sobre los objetivos propuestos para este período que inicia: la innovación tecnológica, la participación ciudadana y el fortalecimiento institucional».

