Este miércoles se conocerá la inflación de octubre: estiman que superará el 2%

Este miércoles, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer la inflación de octubre. Se trata del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el cual será publicado el 12 de noviembre, cuyos datos reflejan la evolución de una canasta de bienes y servicios representativos del consumo de los argentinos.

Ante la inminente publicación, consultoras privadas advierten una aceleración en la inflación y prevén que superará el 2%, posicionándose más cerca del 2,5%. De acuerdo al análisis de las compañías privadas, el ritmo de aumento de precios en el último mes fue mayor al que se registró en septiembre.

Con ese panorama, se trataría de una nueva aceleración, luego del 2,1% registrado en septiembre, y del 1,9% de julio y agosto. Pese a ello, hay consultoras que tienen estimaciones con mayor optimismo e indican que la inflación rondaría el 2%, un 0,1 punto porcentual menos que el mes pasado.

La publicación se hará a las 16 de este miércoles, mismo día en que se conocerá la Valorización Mensual de la Canasta Básica; de la Canasta Básica Total y el Índice de Salarios de septiembre.

Comentarios