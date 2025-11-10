Conmoción en Santiago del Estero: hallaron muerta a una joven de 18 años con un golpe

La ciudad de Frías, en Santiago del Estero, vive horas de conmoción. Y es que encontraron un cuerpo en una zona descampada próxima a la Ruta Nacional 157, se trataba de Emilse Camila Barrera, una joven de 18 años.

El cuerpo fue descubierto por un hombre de 63 años que caminaba por el lugar y alertó de inmediato a la Policía. Al llegar, los efectivos de la División Homicidios constataron que la joven presentaba un golpe en el rostro y rastros de sangre, por lo que la fiscal Natalia Simoes dispuso preservar la escena y ordenar la autopsia.

El operativo se extendió durante varias horas, con la participación de peritos, personal policial y el equipo de la fiscalía de turno, que recolectó evidencias y testimonios de vecinos para intentar reconstruir los últimos movimientos de Emilse.

Por el momento, no se descarta ninguna hipótesis. La investigación se lleva adelante con estricta reserva, a la espera del resultado de la autopsia que permitirá establecer la causa y la hora de la muerte. Además, los investigadores analizan cámaras de seguridad y comunicaciones telefónicas que podrían aportar datos clave sobre las horas previas al hallazgo.

En las últimas horas, la causa dio un giro con la detención de R.P., señalado como el principal sospechoso del caso. Según fuentes judiciales, el hombre habría mantenido un encuentro con la víctima antes de su desaparición y quedó detenido luego de que se detectaran inconsistencias en su declaración.

Durante su testimonio, el acusado reconoció haber estado con Emilse, aunque intentó desvincularse del hecho. Sin embargo, diversos indicios en la escena y testimonios de testigos motivaron su detención preventiva, mientras la fiscalía continúa analizando nuevos elementos probatorios.

Otra línea de investigación apunta a una mujer que habría actuado como intermediaria, consiguiendo clientes para la víctima en supuestos encuentros sexuales, según surge de los primeros testimonios. Su participación está siendo evaluada por la fiscalía.

También fue mencionado otro hombre, vecino del barrio Banda Verde y dueño de la vivienda donde Emilse habría sido vista por última vez. Su testimonio podría ser clave para reconstruir las últimas horas de la joven.

La comunidad de Frías permanece en vilo mientras avanza la investigación, a la espera de que la justicia determine qué ocurrió con Emilse y quiénes fueron los responsables de su muerte.

Comentarios