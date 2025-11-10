Caso Loan Peña: el Juzgado Federal de Goya ordenó nuevos rastrillajes en cuatro lagunas

El Juzgado Federal de Goya, a cargo de la investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña, dictó la Resolución N° 527/2025, mediante la cual autoriza un amplio operativo de rastrillaje, allanamiento y registro en la zona rural de 9 de Julio, departamento de San Roque, provincia de Corrientes.

La medida, firmada el 8 de noviembre de 2025, se desarrolla en el marco del Expediente FCT 2157/2024/96, y tiene como finalidad profundizar la búsqueda del menor desaparecido desde el 13 de junio de 2024.

La jueza Pozzer Penzo ordena iniciar, a partir del lunes 10 de noviembre, tareas simultáneas de búsqueda acuática y lacustre en cuatro lagunas ubicadas alrededor del campo del matrimonio Pérez y Caillava, en las inmediaciones del denominado eucaliptal, sobre la Ruta Provincial 113.

Las coordenadas de los puntos a inspeccionar fueron precisadas por el Comando Unificado Corrientes (CUC) y abarcan zonas de difícil acceso y amplia extensión. El operativo se extenderá por 50 días corridos, con posibilidad de prórroga en función del clima y los resultados obtenidos.

El operativo estará encabezado por el Comando Unificado Corrientes (CUC), con apoyo del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), la Prefectura Naval Argentina, la Policía Federal Argentina, y la Policía de Corrientes, bajo supervisión judicial.

También colaborarán organismos técnicos como el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA), SENASA, Flora y Fauna, Bomberos Voluntarios y la Municipalidad de 9 de Julio.

La jueza autorizó además la participación del Ministerio de Seguridad de Corrientes, con la aclaración de que su intervención se limitará al apoyo logístico y humano, quedando las tareas investigativas bajo control federal.

Se dispone allanamientos con uso de la fuerza pública, si fuese necesario, en propiedades rurales adyacentes a las lagunas y en cualquier construcción o galpón ubicado dentro o cerca de los espejos de agua.

Se estableció además un control de acceso y circulación en las áreas de trabajo, con registro fílmico y fotográfico obligatorio, resguardo de la cadena de custodia y presencia de testigos hábiles ajenos a las fuerzas de seguridad.

La magistrada subrayó que estas medidas, aunque intrusivas, resultan «oportunas, conducentes y proporcionales» a los fines de la investigación, en línea con los artículos 193 y 225 del Código Procesal Penal de la Nación.

Se otorgó intervención a la querella, en representación de la familia de Loan, autorizando la presencia de un familiar directo y un abogado en las diligencias, siempre bajo coordinación del CUC.

La decisión se fundamenta en los principios de tutela judicial efectiva y participación de las víctimas, para evitar situaciones de revictimización secundaria y garantizar la transparencia del proceso.

El operativo busca hallar cualquier rastro, evidencia u objeto que aporte información sobre el paradero de Loan Danilo Peña o permita identificar a los autores, cómplices o instigadores del hecho.

Las tareas se desarrollarán bajo protocolos nacionales de seguridad, preservación de evidencias y protección ambiental, con comunicación directa al juzgado ante cualquier hallazgo relevante.

