Una adolescente quiso defender a su hermano y apuñaló por la espalda a un hombre

El hecho ocurrió en la mañana de este domingo, en un centro de salud de General Pinedo. La víctima, debió ser trasladada al hospital 4 de Junio, de Sáenz Peña, en tanto que la atacante fue demorada.

Una menor, de 16 años, defendió a su hermano y apuñaló por la espalda a un hombre. El hecho ocurrió en la mañana de este domingo, en un centro de salud de General Pinedo. Fuentes policiales informaron que, alrededor de las 7, personal de la sala de emergencia alertó a los efectivos de la fuerza acerca de un enfrentamiento que terminó con un apuñalado.

La víctima, de 34 años, protagonizaba una pelea con el hermano de la atacante, y tras recibir el puntazo debió ser trasladado de urgencia al hospital de Las Breñas y desde allí al 4 de Junio, de Sáenz Peña.

Testigos que presenciaron la gresca dieron su versión de los hechos. Ante esa situación, los agentes procedieron a la demora de la joven y al secuestro de un arma blanca.

«Según la investigación, el hermano de la joven discutió con el ciudadano y ella lo atacó para ‘defenderlo’», concluye el parte oficial emitido por la fuerza provincial.

