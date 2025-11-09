Salió la Poceada: un jugador de Sáenz Peña ganó más de $ 170 millones

El próximo sorteo se realizará el martes, a las 21.

Un apostador ganó más de $ 170 millones con la Poceada Chaqueña. Oriundo de Sáenz Peña, el ganador se alzó con la millonaria suma tras acertar los cinco números correspondientes al sorteo N° 2230, realizado en la noche de este sábado.

La jugada fue hecha en la agencia N° 670-08, y los números de la suerte fueron 03, 21, 23, 55, 62, que permitieron al ganador alzarse con $ 170.373.818. Además, otros 53 participantes acertaron cuatro números y se llevaron $ 478.484.

Asimismo, 1.354 personas ganaron $ 4.682,36 y 16.945 salvaron la jugada.

El próximo sorteo se realizará el martes a las 21, cuando se ponga en juego un pozo aproximado de $ 61 millones.

