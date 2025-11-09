Milei participó en la asunción del presidente de Bolivia

Tmbién asistieron mandatarios regionales.

El presidente Javier Milei participó este sábado en la asunción del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira. Estuvo acompañado por la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno .

La jura se realizó en la Asamblea Nacional Legislativa Plurinacional de Bolivia, en la ciudad de La Paz, la capital política. También asistieron los presidentes de Paraguay, Santiago Peña; de Ecuador, Daniel Noboa; de Uruguay, Yamandú Orsi; y de Chile, Gabirel Boric, entre otros.

Milei llegó a Bolivia tras su viaje a Estados Unidos, en donde participó del Conservative Political Action Conference (CPAC), de un encuentro del Council of the Americas y del America Business Forum.

Paz habló de un profundo cambio y un importante giro hacia el libre mercado en sus políticas, con el objetivo de abrir la economía de Bolivia al mundo e intentar salir de la crisis en la que se encuentra el país.

Juró por «Dios, patria y familia» y planteó la necesidad de que no haya «nunca más una Bolivia aislada, sometida a ideologías fracasadas, ni mucho menos a una Bolivia de espalda al mundo». «Este gobierno promete que jamás abandonará la Patria. Comienza un tiempo de la libertad pero también de la responsabilidad. A la libertad hay que cuidarla, por eso la perdimos», señaló.

