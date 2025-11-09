Sin novedades de Acaí, Parques Nacionales realizó la denuncia penal

El 25 de octubre se registró la última señal emitida desde el collar, que fue posteriormente hallado sumergido en el río Bermejo.

Este viernes, la Administración de Parques Nacionales (APN) constató el daño intencional al sistema de radio collar del ejemplar hembra de yaguareté (Panthera onca), denominado Acaí, liberada el pasado 5 de octubre, en el ámbito del Parque Nacional El Impenetrable.

DataChaco consultó este sábado al referente de la Fundación Rewilding y encargado del monitoreo de animales en el lugar, Santiago Ferrari, sobre el animal, pero aún no hay novedades.

Sin embargo, Ferrari determinó que Parques Nacionales, el organismo responsable del yaguareté a nivel nacional ya formalizó la denuncia penal correspondiente ante el Juzgado Federal de Sáenz Peña. Hizo lo propio la Red Yaguareté.

«Ya se hizo la denuncia, así que estamos a la espera de las investigaciones. Es una pena realmente. Iremos contando lo que va pasando», sostuvo.

El 25 de octubre se registró la última señal emitida desde el collar, que fue posteriormente hallado sumergido en el río Bermejo, sin que hasta la fecha se haya logrado localizar a Acaí.

Las circunstancias detectadas podrían implicar la participación de terceros, por lo que se dio inmediata intervención a las autoridades judiciales y de seguridad competentes, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

La liberación de Acaí representó un hito trascendental en la restauración ecológica de la región, ya que no existían registros confirmados de hembras silvestres ni de nacimientos en el área desde la década de 1990.

Su presencia resultaba clave para restablecer la viabilidad reproductiva de la especie en la zona y revertir su crítico estado de conservación.

El ejemplar contaba con un collar de monitoreo satelital (VHF y GPS), que permitió seguir sus desplazamientos y condiciones durante las semanas posteriores a la liberación. En ese período, Acaí se desplazó hacia el paraje Los Manantiales, bajo un monitoreo constante del personal técnico de APN, la Dirección de Fauna provincial y la Fundación Rewilding Argentina.

La situación de Acaí constituye un duro revés para los esfuerzos de conservación del yaguareté en el norte argentino y un llamado de atención sobre la necesidad de profundizar las acciones de protección, educación y control territorial.

Acaí simboliza el esfuerzo conjunto de múltiples instituciones y comunidades comprometidas con la recuperación de una de las especies más emblemáticas de la fauna argentina. Esta situación impulsa a redoblar el trabajo para que el yaguareté vuelva a habitar con libertad y seguridad en los Parques Nacionales y sus alrededores.

