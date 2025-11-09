Intensa búsqueda de un joven de 26 años: fue visto por última vez en septiembre

La Policía despliega un amplio operativo de búsqueda para localizar a Nelson David Gusak, un joven de 26 años, quien fue visto por última vez a fines de septiembre. La madre del muchacho radicó la denuncia de la desaparición el 6 de noviembre y, en las últimas horas, desde la fuerza informaron que se montaron operativos para dar con su paradero.

«El 6 de noviembre, su madre denunció la desaparición de Nelson David Gusak, que fue visto el 20 de septiembre del corriente año», señalaron desde la Policía y detallaron que se trata de un joven con domicilio en el barrio Zampa, en Resistencia. «Desde entonces se montaron varios operativos de búsqueda para dar con su paradero», aseguraron.

El lanzamiento del operativo se realizó en la mañana de este domingo, en las instalaciones de la Comisaría 5ª Metropolitana, alrededor de la 9. Así, los agentes recorrieron varios barrios de la Capital chaqueña y se entrevistaron con vecinos para recabar información.

De los trabajos participan agentes de distintas unidades de la Policía y divisiones especializadas. Ante esa situación, pidieron colaboración con novedades o información que permita conocer la localización de Gusak: «Se ruega a la comunidad que, ante cualquier novedad sobre el joven informe a las autoridades o llame al 911».

