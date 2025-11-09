hallan en La Rubita, a un menor que era intensamente buscado en Corrientes

El menor, que era intensamente buscado en la provincia de Corrientes, fue hallado durante la madrugada de este domingo en la ciudad de Resistencia.

La intervención se inició luego de que la Policía del Chaco recibiera una alerta del sistema 911 de Corrientes, donde se había denunciado la desaparición del menor horas antes. Según los primeros datos, el niño habría salido de su domicilio al mediodía del sábado y no había regresado, lo que motivó la búsqueda inmediata.

En base a una llamada que alertaba sobre la presencia del menor deambulando por la avenida Castelli, efectivos de la Comisaría Quinta Metropolitana desplegaron un operativo cerrojo en la zona. Tras diversas entrevistas con vecinos, lograron ubicarlo en una vivienda del barrio La Rubita, donde había sido alojado por un vecino luego de presentarse en una iglesia evangélica pidiendo ayuda porque estaba perdido.

El menor fue trasladado a la División Medicina Legal para su revisión médica y posteriormente quedó bajo custodia policial. Se dio intervención a la Línea 102 ya la Comisaría de la Mujer de Corrientes, a fin de coordinar su restitución con familiares y autoridades de esa provincia.

