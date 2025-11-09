Estafa: compraron mercadería por $35 millones y pagaron con cheques falsos

Un comerciante chaqueño fue víctima de una maniobra de estafa por 35 millones de pesos, orquestada a través de Facebook y concretada con cheques adulterados. Una joven fue detenida en Villa Ángela y trasladada a Resistencia, mientras su presunto cómplice sigue prófugo.

La historia comenzó con un perfil de Facebook aparentemente inocente. Desde allí, Marcela (21) y Gabriel Jiménez, contactaron a Sabo Feueremann Enrique Gustavo, comerciante de Barranqueras, dedicado a la venta de alimentos balanceados.

Solicitaron mercadería por millonarios montos y pagaron con cheques que luego fueron rechazados por los bancos. La suma total del engaño: 35 millones de pesos.

Cuando el comerciante intentó cobrar los valores, se encontró con una respuesta tajante: los cheques no tenían fondos. Al realizar la denuncia, intervino la Fiscalía N°1 y la División Delitos Económicos y Financieros, que comenzaron a desentrañar la maniobra.

«MICROCIRUGÍA» SOBRE LOS CHEQUES

El Departamento de Cibercrimen analizó los documentos y descubrió algo escalofriante: los cheques habían sido modificados con microcirugía, un procedimiento que permite borrar o alterar datos sin dañar el papel ni dejar rastros visibles.

Esa técnica, cada vez más usada en estafas sofisticadas, permitió que los delincuentes disfrazaran valores y fechas, simulando legalidad ante los proveedores.

ALLANAMIENTOS Y CAPTURA

Con órdenes del Juzgado de Garantías N°2, la Policía llevó a cabo dos allanamientos simultáneos en Villa Ángela, con apoyo de la División Investigaciones Complejas de esa localidad.

El resultado fue el secuestro de dos motocicletas nuevas, tres cheques adulterados y un celular, además de la detención de Marcela, quien fue trasladada a Resistencia y quedó a disposición de la magistratura.

Su presunto cómplice, Gabriel, aún se encuentra prófugo, aunque los investigadores ya tendrían indicios firmes sobre su paradero.

Fuentes judiciales no descartan que existan otras víctimas ni que los mismos implicados hayan repetido el modus operandi en distintos puntos del interior chaqueño.

