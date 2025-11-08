Un joven fue apuñalado en el pecho por su pareja en Miraflores: la mujer está detenida

Un episodio de pareja terminó con un joven gravemente herido y una mujer detenida en la localidad de Miraflores. El hecho ocurrió este viernes por la noche, alrededor de las 20:10, en una vivienda del barrio Aipo II.

Según informaron fuentes policiales, personal de la Comisaría de Miraflores acudió al lugar tras recibir una alerta que advertía sobre una pelea doméstica. Al llegar, encontraron a un joven de 25 años tendido en el suelo con una herida punzante en el pecho.

De inmediato fue asistido por personal sanitario y trasladado al hospital local, aunque debido a la gravedad de la lesión debió ser derivado al Hospital de Juan José Castelli.

En la vivienda se encontraba una mujer de 24 años, identificada como la presunta autora de la agresión. La joven también fue trasladada al hospital para su evaluación médica y posteriormente conducida a la dependencia policial, donde quedó detenida a disposición de la Fiscalía interviniente.

Durante el procedimiento, los agentes secuestraron un cuchillo hallado sobre una mesa, que habría sido utilizado en el ataque. La División Criminalística de Juan José Castelli se encargó de las pericias correspondientes.

Por orden del fiscal en turno, se instruyeron actuaciones por la causa «Supuestas lesiones con arma blanca» y la joven fue notificada formalmente de su aprehensión.

fuente:diariochaco

