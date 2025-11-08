Santa Sylvina: secuestran marihuana y detienen a un joven de 24 años tras un operativo

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 19:30, en la intersección de la Ruta Provincial N° 5 y el acceso oeste Luis J. Cadra. Personal de la Comisaría de Santa Sylvina, tras tareas investigativas, interceptó una motocicleta Brava Nevada 110 cc, conducida por un joven de 24 años y acompañada por un menor de 16.

Durante la identificación, y con la presencia de testigos, los efectivos hallaron dos envoltorios de nylon transparente con 98 gramos de cogollos de marihuana ocultos entre las prendas del mayor, además de un teléfono celular presuntamente utilizado para la comercialización.

En el lugar intervino personal de la División Operaciones Drogas Interior Villa Ángela (DODIVA), quienes confirmaron la presencia de la sustancia.

La Fiscalía de Investigación Antidrogas N° 1 dispuso el secuestro de todos los elementos y la notificación de aprehensión al joven de 24 años. En tanto, el menor fue entregado a su progenitor tras la intervención de la Unidad de Protección Integral (UPI).

fuente:primeralinea

