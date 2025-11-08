Saenz Peña: «Vamos a cantar a los barrios»: la nueva propuesta de Cultura Municipal

La Secretaría de Cultura y Educación Ciudadana continúa acercando propuestas artísticas y recreativas a distintos sectores de la ciudad. En esta oportunidad, el miércoles se desarrolló la actividad «Vamos a cantar a los barrios» en el Merendero del barrio Sáenz Peña, a cargo de Graciela Achabal.

Los niños y sus mamás participaron de una tarde llena de música y alegría, junto a la profesora de canto Noelia Acosta, integrante del Ensamble Termal de la Casa de Cultura. La jornada incluyó ejercicios vocales, juegos rítmicos y coreografías que promovieron la participación y el disfrute de todos los presentes.

Graciela Achabal expresó su agradecimiento al Municipio por el acompañamiento constante: «Queremos agradecer a la Secretaría de Cultura y al intendente Bruno Cipolini por traernos todas estas actividades. Los chicos y las mamás la pasaron muy bien, aprendieron a cantar y se animaron a participar con la profe Noelia. Estamos muy agradecidos con Casa de Cultura, que siempre nos visita y nos incluye en sus programas».

El Merendero trabaja actualmente con 80 familias y más de 200 niños de entre 0 y 12 años, ofreciendo talleres, merienda y cena de lunes a viernes, en calle 20, entre 61 y 63, del barrio Sáenz Peña. Este año, gracias al apoyo del Municipio, la institución pudo contar con un nuevo techo y avanza con obras de mejora, como la construcción de un baño y nuevos pisos, con la colaboración de la comunidad.

Por su parte, la profesora Noelia Acosta destacó la experiencia vivida: «Fue una tarde preciosa, no me daban ganas de que termine. Disfrutamos mucho junto a las mamás y los chicos, trabajando ritmos y canciones. Formo parte del Ensamble Termal junto a otros profesores de Casa de Cultura, y estamos ampliando nuestro repertorio para ofrecer shows más completos. También buscamos adaptar las canciones a lo que más se escucha en los barrios, para que se sientan parte y disfruten aún más».

La propuesta «Vamos a cantar a los barrios» forma parte del conjunto de acciones que la Secretaría de Cultura impulsa para promover el acceso al arte, la educación y la recreación, fortaleciendo los lazos comunitarios y generando espacios de encuentro e integración en toda la ciudad.

fuente:diariochaco

