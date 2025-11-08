Preocupación por la desaparición de la yaguareté Acaí: encontraron su collar en el río Bermejo

Se sospecha de la participación de terceros.

La Administración de Parques Nacionales (APN) advirtió que se registró un daño intencional al sistema de radio collar de la hembra de yaguareté Acaí, liberada el pasado 5 de octubre en el Parque Nacional El Impenetrable .

El 25 de octubre se registró la última señal emitida desde el collar, que fue hallado sumergido en el río Bermejo. Hasta el momento no se pudo lograr localizar a Acaí. Se sospecha de la participación de terceros, por lo que se dio inmediata intervención a las autoridades judiciales y de seguridad competentes, para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

Acaí tenía un collar de monitoreo satelital (VHF y GPS), que permitió seguir sus desplazamientos y condiciones durante las semanas posteriores a la liberación. En ese período, se desplazó hacia el paraje Los Manantiales, bajo un monitoreo constante del personal técnico de APN, la Dirección de Fauna provincial y la Fundación Rewilding Argentina.

La liberación de Acaí representó un paso trascendental en la restauración ecológica de la región, porque no existían registros confirmados de hembras silvestres ni de nacimientos en el área desde la década de 1990. Su presencia era clave para restablecer la viabilidad reproductiva de la especie en la zona y revertir su crítico estado de conservación.

Hay que recordar que el yaguareté es Monumento Natural Nacional, protegido por la Ley N° 25.463, y que su caza, tenencia o daño constituyen infracciones graves a la legislación nacional y provincial vigente en materia de fauna silvestre y áreas protegidas.

