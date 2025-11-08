«No entiendo bien por qué perdí el auto»: Colapinto tras despistar en el GP de Brasil

La carrera sprint del Gran Premio de Brasil dejó al argentino Franco Colapinto con más frustración que vueltas completadas. El piloto de Alpine se vio obligado a abandonar en el giro siete después de un fuerte impacto a la salida de la famosa S de Senna, un sector que este sábado volvió indomable para varios.

Colapinto había tenido un inicio prometedor, largó desde el puesto 16 y en las primeras curvas ya se ubicaba 14º, aprovechando un arranque agresivo y preciso. Sin embargo, la ilusión duró poco. Apenas un instante después de que Oscar Piastri (McLaren) y Nico Hulkenberg (Sauber) también perdieran el control en la misma zona, el joven argentino terminó contra las defensas.

Visiblemente molesto, Colapinto habló brevemente al regresar a boxes. «De una vuelta a otra el grip desapareció. Todavía no termino de entender qué pasó. Ojalá podamos reparar todo porque el auto quedó bastante golpeado», admitió.

El equipo trabaja contrarreloj para recuperar el monoplaza de cara a la siguiente tanda: la clasificación para la carrera principal, prevista para las 15 horas, donde Colapinto intentará recomponer el fin de semana en Interlagos.

