Un joven de 20 años fue acusado de abuso sexual a una menor y se entregó a la Policía

Un hombre de 20 años identificado como M. C. se presentó esta siesta en la comisaría Quinta Metropolitana y manifestó que «venía a entregarse», por una denuncia en su contra presentada este miércoles por una mujer de 52 años, M.R, quien aseguró que su hija de 15 años había sido abusada sexualmente por el acusado en el domicilio del joven, ubicado en el barrio Juan Bautista Alberdi de Resistencia.

El hecho fue denunciado ante la División Violencia Familiar y de Género Metropolitana, que dio intervención a la Fiscalía en turno, a cargo de Rosana Soto. A pedido del fiscal, la adolescente fue trasladada al Hospital Pediátrico, donde fue atendida por personal médico del Servicio de Atencion Integral de Niños-Niñas y Adolescentes Victimas de Violencia, quienes dispusieron su derivación al Servicio de Adolescencia del Hospital Perrando para una atención más específica.

Según el parte policial, el joven se presentó con DNI en mano manifestando su voluntad de entregarse al tomar conocimiento de la denuncia en su contra. Allí el personal policial consultó los registros de la unidad y efectivamente confirmaron la denuncia por un «Supuesto Abuso Sexual».

Tras la presentación voluntaria del joven alrededor de las 15.30, fue trasladado al Departamento Medicina Legal y posteriormente quedó alojado en la comisaría a disposición de la justicia.

fuente:diariochaco

