Un conductor alcoholizado chocó contra una señalización de tránsito

7 noviembre, 2025 ACTUALIDAD, POLICIALES

Un grave siniestro vial ocurrió durante la madrugada de este jueves, en avenida Sabín al 2400, cuando un conductor en estado de ebriedad perdió el control de su motocicleta y colisionó contra la señalización dispuesta por personal de la Dirección de Tránsito.
El hecho se registró mientras los agentes municipales realizaban tareas de regulación y prevención vial, en el marco de los trabajos de señalización que se desarrollan en esa zona.

Según testigos, el motociclista circulaba a alta velocidad y no advirtió la presencia del operativo, impactando contra los conos y carteles instalados sobre la calzada.

Afortunadamente, ningún agente resultó herido. El conductor fue inmediatamente retenido y sometido al test de alcoholemia, que arrojó un resultado positivo de 1,73 g/L.

Tras el procedimiento, se labraron las actas correspondientes y se realizó la remoción del vehículo, quedando todo lo actuado a disposición del Juzgado de Faltas.

Comentarios

Te Puede Interesar

EL SÁBADO COMENZARÁ A REGIR LA FASE 1 DEL PLAN DE DESESCALADA

[...]

Siniestralidad vial: en el Chaco, más del 70% de las víctimas fatales son usuarias de motos

[...]

Dos detenidos por intentar sustraer una motocicleta de una vivienda

[...]