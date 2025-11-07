Milei cerrará su gira por EE.UU. con un encuentro con empresarios en Nueva York

Tras disertar en el America Business Forum y la Gala del CPAC en Mar -a- Lago, el presidente arribó a Manhattan para tener contacto con importantes compañías que invierten en la Argentina y visitar el cementerio judío de Montefiore.

Tras su exposición en el American Business Forum de Miami, el presidente Javier Milei continuará este viernes con su agenda internacional en Estados Unidos, donde volverá a dirigirse a empresarios en un foro del Council of the Americas en Nueva York. Su objetivo: incentivar inversiones en la Argentina y consolidar su vínculo con el sector financiero internacional.

El mandatario participará al mediodía del conversatorio titulado «Nuevas oportunidades de inversión en Argentina», su última actividad en territorio norteamericano antes de emprender vuelo hacia Bolivia. En paralelo, aprovechará su breve estadía en la ciudad para visitar la tumba del «Rebe de Lubavitch».

A las 19, Milei partirá rumbo a Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, y luego se trasladará a El Alto, donde está previsto que arribe el sábado a las 10.20. Allí participará de la asunción del nuevo presidente boliviano, Rodrigo Paz Pereira, en una jornada que incluirá la Solemne Sesión Inaugural de la Asamblea Nacional Legislativa Plurinacional y la ceremonia de entrega del Bastón de mando. Se espera que el jefe de Estado regrese a Buenos Aires ese mismo día, alrededor de las 17.35.

Durante su paso por Miami, Milei ratificó el rumbo económico de su gobierno y agradeció públicamente a Donald Trump, a quien calificó como un «líder inspirador». Incluso, parafraseó su famoso lema de campaña al afirmar: «Vamos a hacer a Argentina y América great again». Con este viaje, el Presidente suma catorce visitas a Estados Unidos desde su asunción, reafirmando su alineamiento político y estratégico con Washington.

En el plano económico, el Gobierno mantiene negociaciones con respaldo estadounidense para acceder a un préstamo de US$ 20.000 millones con bancos de Wall Street, destinado a cubrir vencimientos de deuda previstos para 2026. Además, el Banco Central oficializó un swap por la misma cifra con la administración de Donald Trump, en el marco de la creciente cooperación financiera entre ambos países.

Por el momento, desde la Casa Rosada indicaron que aún no hay una fecha confirmada para la visita a la Argentina del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, quien anticipó en sus redes sociales que planea reunirse con Milei «en breve».

