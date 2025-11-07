GP de Brasil: Colapinto no pudo pasar la Q1 y largará 16° este sábado en la Sprint

El piloto argentino se quedó a las puertas de superar el primer corte de la clasificación y deberá partir desde atrás en la mini-carrera. Su compañero de equipo, Pierre Gasly, pasó a Q2 y quedó en el 13° puesto. Lando Norris logró la pole.

Franco Colapinto no pudo superar la primera etapa de clasificación (Q1) de la Sprint con su Alpine, y largará 16° en la mini-carrera del GP de Brasil. El argentino quedó a menos de úna décima de superar el primer corte. Su compañero de la escudería francesa, Pierre Gasly, tuvo un mejor desempeño y pasó a la siguiente etapa, pero allí quedó, en el 13° puesto. La pole fue obtenida por el puntero del campeonato, Lando Norris (McLaren).

El podio se completó con un sorpresivo segundo lugar de Kimi Antonelli (Mercedes Benz), seguido por Ocar Piastri (McLaren). Los primeros diez puestos se completan con George Russell (Mercedes Benz), Fernando Alonso (Aston Martin), Max Verstappen (Red Bull), Lance Stroll (Aston Martin), Charles Leclerc (Ferrari), Isaac Hadjar (Racing Bulls) y Niko Hulkenberg (Kick Sauber)

Mañana, las luces estarán puestas en la pelea por el título entre los pilotos de McLaren que lideran la tabla con apenas un punto de diferencia de Norris (357 puntos) sobre Piastri (356), y el multicampeón Verstappen (321) que acecha en el tercer puesto.

Fuente:diariochaco

Comentarios