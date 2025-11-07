El Gobierno notificó a CFK para que devuelva los $ 1.000 millones de su jubilación

El Ministerio de Capital Humano, a través de la ANSES, notificó este jueves a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner que deberá devolver el dinero percibido en concepto de jubilación y pensión por viudez, tras la confirmación de su condena en la causa Vialidad. Según estimaciones oficiales, la suma asciende a unos 1.000 millones de pesos.

«Se ha dado formal inicio a la implementación del efectivo recupero de las sumas percibidas indebidamente por la ciudadana Cristina Fernández de Kirchner, correspondientes a las asignaciones vitalicias (jubilación y pensión) oportunamente otorgadas, con sus respectivos intereses», indicó el comunicado difundido por la cartera que conduce Sandra Pettovello.

Fuentes del ministerio precisaron que la decisión fue avanzar por la vía administrativa, sin recurrir a la Justicia. «La ANSES ya notificó a Cristina Kirchner y ella debería apersonarse en el organismo para resolver la situación. Por razones de público conocimiento deberá enviar a su apoderado o abogado», explicaron los voceros oficiales.

En el Gobierno, sin embargo, dan por hecho que la ex mandataria judicializará el caso. «Seguramente presentará un amparo o una nueva cautelar», señalaron desde la Casa Rosada, luego de que la Justicia rechazara el miércoles una medida cautelar presentada por Fernández de Kirchner para que se le restituyera el beneficio de la pensión vitalicia como viuda del ex presidente Néstor Kirchner.

Cristina Kirchner venía resistiendo la nulidad de las resoluciones que dieron de baja tanto su pensión por viudez como la correspondiente a su mandato presidencial. La pérdida de ambos beneficios se produjo en noviembre de 2024, luego de que la Cámara Federal de Casación Penal confirmara su condena por administración fraudulenta del Estado en el marco de la causa Vialidad.

fuente:diariochaco

Comentarios