El doble ciclón de Brasil impacta en Chaco: viernes con alerta amarilla por tormentas fuertes

Este viernes inició con el cielo parcialmente nublado y la temperatura de 22 grados. La humedad es del 67%.

Durante la mañana hay alerta por tormentas fuertes y según el Servicio Meteorológico Nacional la temperatura máxima llegará a 23°C.

Por la noche, el cielo cerrará la jornada nublado y la temperatura descenderá a los 17°C.

Hay alerta amarilla por tormentas fuertes en varios departamentos de la provincia de Chaco: Bermejo – General Donovan – Libertad – Primero de Mayo y San Fernando.

El meteorólogo Andrés Durán explicó que el fenómeno de «doble ciclón» que se desarrolla en el sur de Brasil está generando condiciones meteorológicas que impactarán directamente en el noreste argentino, especialmente en el este del Chaco.

Según precisó, este evento se debe a la formación de un centro de baja presión, típico de esta época del año, que se combina con el avance de un frente frío, dando lugar a lluvias y tormentas desde la madrugada hasta la tarde del viernes.

«La mayor intensidad de las tormentas se registrará entre la mañana y el mediodía», advirtió el especialista en diálogo con Diario Chaco, y recomendó a la población mantenerse atenta a las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional, que emitió un alerta amarilla para la zona.

Además, Durán anticipó que tras el paso del sistema se producirá un marcado descenso de temperatura, con mínimas cercanas a los 12 grados durante el fin de semana, valores inusualmente bajos para esta época del año.

Se espera que las lluvias solamente se registren este viernes. Para el fin de semana las condiciones climáticas mejorarían, pero la temperatura tendría un marcado descenso de la temperatura registrando mínimas de 13 grados.

