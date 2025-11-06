Villa Libertad: tras allanamiento secuestran 400 envoltorios de cocaína y detienen a dos mujeres

En una vivienda de Villa Libertad secuestraron más de 400 envoltorios con cocaína, y dinero y hay dos aprehendidas.

Intervino la División Microtráfico, los efectivos desplegaron una investigación para detectar los puntos de venta y consumo de estupefacientes a baja escala y dieron con un supuesto kiosco narco.

Los patrullajes investigativos y los emplazamientos dieron resultado, localizaron un bunker en el barrio Villa Libertad y solicitaron allanamiento a la fiscalía antidrogas.

Anoche alrededor de las 21, se dirigieron al lugar con el mandamiento judicial en compañía de ayudantes de fiscales y ante un testigo realizaron el registro del inmueble. Allí fueron atendidos por una mujer de 57 años, principal moradora del lugar.

Revisaron cada rincón de la vivienda y hallaron 409 envoltorios con sustancia blanca. Tras realizar las pruebas correspondientes descubrieron que se trataba de cocaína con el peso total de 68 gramos listas para la venta.

Además, secuestraron dos tijeras, recortes de polietileno, una balanza, dos teléfonos celulares y la suma de $625.550 pesos, estos elementos estarían vinculados a la venta de estupefacientes.

Finalmente, dos mujeres de 57 y 28 años fueron notificadas de su aprehensión por la causa Supuesta Infracción a la Ley 23737 a disposición de la Fiscalía Antidrogas en turno.

