Octava audiencia: llamativa tardanza de los imputados y hoy declaran cuatro testigos

Este jueves se realiza la octava audiencia del juicio por jurados por Cecilia Strzyzowski contra la familia Sena y sus colaboradores, que se desarrolla en el Centro de Estudios Judiciales. Hoy los siete imputados llegaron pasadas las 8 de la mañana, varios minutos más tarde de lo habitual, por razones que aún se desconocen.

En esta jornada declararán cuatro de los diez testigos que restan de la parte acusatoria. Fuentes judiciales confirmaron a Diario Chaco que la idea es que para este viernes terminen de declarar los 29 testigos previstos de la parte acusatoria y que el lunes 10 inicien los testigos de las defensas. Hasta ahora, declararon 19 de los 53 testigos totales previstos.

En el día de ayer declaró el gerente de Musimundo identificado como M. M. de 43 años, quien relató que, tras la desaparición de Cecilia Strzyzowski, la Justicia solicitó la factura de compra, los productos y las imágenes de seguridad correspondientes al martes 6 de junio de 2023, a las 8:30, donde se observa el ingreso de Marcela Acuña y César Sena a la sucursal.

El testigo explicó que la compra fue registrada a nombre de Acuña, quien fue atendida por un empleado que reconoció a los Sena como clientes habituales. Inicialmente el gerente envió*capturas de las imágenes ya que el video completo era muy pesado, aunque luego peritos judiciales se acercaron al local para retirarlo.

