Mercado Libre pidió al Gobierno regulaciones para plataformas chinas

Desde Mercado Libre Argentina pidieron al gobierno regulaciones para la operación de plataformas chinas que en el último tiempo tuvieron un exponencial crecimiento en el país. El reclamo estuvo a cargo del titular de la empresa en el país, Juan Martín De la Serna, quien sostuvo que tanto Temu como Shein tuvieron un auge que impacta en el comercio regional.

«Es importante tener un buen marco regulatorio que sea igual para todos los que compiten. Las regulaciones son muy importantes, tanto en las finanzas como en el comercio», señaló al advertir que el ingreso de productos a menor costo, de origen chino, afecta a pequeñas y medianas empresas, cuyas ventas representan alrededor del 90% de las transacciones en Mercado Libre.

Asimismo, el directivo apuntó que esta situación «corre el riesgo de socavar el tejido productivo local y de poner en peligro los empleos en la región».

Ante esa situación, De la Serna advirtió que con las regulaciones actuales «no se generan puestos de trabajo locales», a la vez que añadió que «cuando abrís el mercado indiscriminadamente y una empresa asiática te envía productos por barco, en realidad estás dando trabajo a empresas chinas, no argentinas».

En ese mismo sentido, habló de la llegada de nuevos competidores insta a Mercado Libre a reforzar las inversiones y la eficiencia logística, aunque sostuvo que el crecimiento de las plataformas «desequilibra el campo de juego».

