Madre e hija detenidas por venta de droga: secuestraron cocaína y más de $ 600 mil

El operativo se llevó a cabo en la intersección de Fortín Aguilar y un pasaje sin nombre, en el barrio Villa Libertad de Resistencia.

En la noche del miércoles, personal de la División Microtráfico Metropolitana llevó adelante un allanamiento en una vivienda ubicada en la intersección de Fortín Aguilar y un pasaje sin nombre, en el barrio Villa Libertad de Resistencia. El procedimiento se realizó entre las 21:30 y las 23:30, bajo las directivas de la Fiscalía de Investigación Antidrogas N°1, a cargo de la doctora María Eugenia Arechavala Viola, por subrogación.

Según informaron fuentes policiales, el operativo se efectuó conforme al Decreto Fundado N°138, expedido por el Juzgado de Garantías N°5, a cargo del juez Luciano Franco Javier Roy, también por subrogación. En el lugar participaron el ayudante fiscal Facundo Rivera y los jefes de las áreas antidrogas de la Policía del Chaco.

Durante el registro, los agentes encontraron 409 envoltorios de polietileno color blanco con una sustancia blanquecina, que al ser sometida a pruebas arrojó un peso total de 68 gramos positivos a cocaína.

Además, se incautaron $ 652.550 en efectivo, dos teléfonos celulares, una balanza digital y dos tijeras, elementos vinculados a la actividad de fraccionamiento y comercialización de estupefacientes.

Como resultado del allanamiento fueron aprehendidas madre e hija, identificadas como G.T.A de 28 años y G.Y.S de 57, ambas domiciliadas en la vivienda intervenida.

Por disposición de la fiscal Arechavala Viola, las detenidas quedaron a disposición de la Justicia junto con todos los elementos secuestrados en el marco de la causa por «Supuesta infracción a la Ley N° 23.737 de Estupefacientes».

