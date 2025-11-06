La APA alerta por crecida en los ríos Iguazú y Paraná

En los últimos siete días, se produjeron precipitaciones abundantes, especialmente en la vertiente oriental y en el área de aporte directo a Itaipú.

El Departamento de Estudio Hídrico Superficial de la Dirección de Estudios Básicos de la Administración Provincial del Agua (APA) emitió un informe de aviso por crecida en los ríos Iguazú y Paraná, tras las intensas lluvias registradas en los últimos días, en gran parte del Alto Paraná y la cuenca del Iguazú.

Según el reporte, en los últimos siete días se produjeron precipitaciones abundantes, especialmente en la vertiente oriental y en el área de aporte directo a Itaipú, con registros de hasta 120 milímetros en 24 horas, en el estado brasileño de Paraná. Un panorama similar se observó en la cuenca de Yacyretá.

El informe anticipa que durante los próximos siete días continuarán las lluvias con montos leves a moderados en las tres regiones afectadas, lo que podría mantener la tendencia ascendente en los niveles de los ríos.

En la sección Barranqueras, el río Paraná se encuentra en ascenso oscilante desde el 29 de octubre, actualmente con una altura de 3,32 metros, dentro del rango de aguas medias bajas.

El Instituto Nacional del Agua (INA) prevé que este comportamiento se mantenga en los próximos 7 a 15 días, asociado a la erogación de la represa de Yacyretá y al aporte del río Paraguay.

