Gobierno avanza con la privatización parcial de la empresa que controla las centrales nucleares

El Gobierno nacional dio inicio al proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), la compañía estatal encargada de operar las centrales nucleares del país. La medida fue formalizada a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, mediante la cual se convoca a una licitación pública nacional e internacional para transferir el 44% del capital accionario.

Pese a la apertura al capital privado, el Estado nacional mantendrá el 51% de las acciones, junto con el control estratégico de la empresa.

La decisión se enmarca en el artículo 8° de la Ley 27.742, que declaró a Nucleoeléctrica «sujeta a privatización» bajo los términos de la Ley 23.696 de Reforma del Estado. Este esquema garantiza que el Estado retenga la mayoría accionaria y el voto decisivo en cuestiones clave, tales como la ampliación de capacidad operativa, la construcción de nuevas centrales o la incorporación de socios que puedan tomar el control societario.

El proceso será implementado por el Ministerio de Economía, a través de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria «Agencia de Transformación de Empresas Públicas», que deberá concretar la operación en un plazo máximo de 12 meses.

Además, se creará un Programa de Propiedad Participada, mediante el cual el 5% del capital accionario será destinado a los trabajadores de la empresa, replicando un modelo de participación accionaria que ya se aplicó en otras privatizaciones del Estado.

En ese marco, la Secretaría de Energía será la encargada de elaborar el inventario de bienes y la documentación técnica, societaria y contractual necesaria para la licitación. También gestionará la valuación de las acciones, tarea que estará a cargo de una entidad bancaria pública o, de no ser posible, de organismos internacionales o privados ajenos al proceso de compra.

El procedimiento de venta se realizará a través de la plataforma CONTRAT.AR, conforme a lo dispuesto por el Decreto 416/2025, mientras que la Dirección Nacional de Normalización Patrimonial coordinará la administración del Programa de Propiedad Participada junto con la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

La normativa, firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, instruye además la revisión del estatuto social de Nucleoeléctrica Argentina para adaptarlo a la incorporación de capital privado. Con esta medida, el Ejecutivo busca reconfigurar el sector nuclear argentino, permitiendo la entrada de inversores privados pero preservando la conducción estatal en las decisiones estratégicas.

Comentarios