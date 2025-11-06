Confirman el cronograma de pago de los programas provinciales

El Gobierno del Chaco, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, informa el cronograma de pagos de los programas provinciales correspondientes al mes de noviembre.

Los mismos se acreditarán en las cuentas del Nuevo Banco del Chaco (NBCH) y estarán disponibles mediante todos los canales electrónicos.

DETALLE DE FECHAS Y PROGRAMAS

Lunes 10 de noviembre

Pueblos Originarios

Expertos – Ministerio de Salud Pública

Viernes 14 de noviembre

Becas Más Salud – Ministerio de Salud

Becas Más Gobierno – Ministerio de Gobierno

Lunes 17 de noviembre

Programa Más Desarrollo (ex Más Inclusión) – Ministerio de Desarrollo Humano

Programa Ñachec (ex Renta Mínima Progresiva) – Ministerio de Desarrollo Humano

Programa de Reconversión Laboral Canillitas – Ministerio de Desarrollo Humano

Servicio de Mantenimiento de Establecimientos Educativos – Ministerio de Educación.

Además, se recuerda que los beneficiarios no requieren trámites adicionales: solo contar con su tarjeta de débito del NBCH o los medios digitales habilitados para retirar o utilizar los fondos.

Comentarios