Cayeron con cocaína a metros de la Terminal de Ómnibus en Resistencia

Cuatro hombres fueron detenidos en un control policial en la intersección de las avenidas Mac Lean y Malvinas Argentinas, donde les encontraron nueve «panes» de cocaína.

Este jueves por la tarde, en la intersección de las avenidas Mac Lean y Malvinas Argentinas, la Policía del Chaco detuvo a cuatro hombres y secuestró una camioneta Toyota en la que llevaban nueve «panes» de cocaína.

El procedimiento realizando en inmediaciones de la Terminal de Ómnibus de Resistencia, se dio luego de que interceptaran el vehículo para un control. En ese momento, los efectivos hallaron la droga oculta entre las pertenencias de los detenidos.

fuente:diariochaco

Comentarios