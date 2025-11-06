Cayeron con cocaína a metros de la Terminal de Ómnibus en Resistencia

6 noviembre, 2025 ACTUALIDAD, PROVINCIALES

Cuatro hombres fueron detenidos en un control policial en la intersección de las avenidas Mac Lean y Malvinas Argentinas, donde les encontraron nueve «panes» de cocaína.

Este jueves por la tarde, en la intersección de las avenidas Mac Lean y Malvinas Argentinas, la Policía del Chaco detuvo a cuatro hombres y secuestró una camioneta Toyota en la que llevaban nueve «panes» de cocaína.

El procedimiento realizando en inmediaciones de la Terminal de Ómnibus de Resistencia, se dio luego de que interceptaran el vehículo para un control. En ese momento, los efectivos hallaron la droga oculta entre las pertenencias de los detenidos.

fuente:diariochaco

Comentarios

Te Puede Interesar

Desde hoy y hasta el domingo, Día de la Madre con Tuya

[...]

La FECHACO advierte que la escasez del combustible en el interior “se prolonga”

[...]

Messi volvió a París para iniciar la semana previa al debut en PSG

[...]