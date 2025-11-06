Bomberos extinguieron el incendio de un vehículo en Resistencia

El hecho ocurrió esta mañana en la zona de la calle José María Paz al 3300. No se registraron personas heridas.

Durante la mañana de este jueves, alrededor de las 10, personal de la División Bomberos acudió a un llamado por el incendio de un automóvil en la ciudad de Resistencia. El hecho tuvo lugar en calle José María Paz al 3300, donde un Mercedes Benz se encontraba completamente envuelto en llamas.

Los bomberos trabajaron rápidamente para controlar y extinguir el fuego, aunque el vehículo resultó totalmente consumido por las llamas.

Según las primeras informaciones, el auto pertenece a una mujer de 49 años, cuyo vehículo comenzó a incendiarse luego de que su hija intentara encenderlo. La joven logró salir del auto a tiempo y dio aviso inmediato a las autoridades.

En el operativo intervinieron agentes de la Comisaría Decimocuarta junto con el personal de Bomberos, quienes evitaron que el fuego se propagara a otras zonas. Afortunadamente, no se registraron heridos, y las causas del siniestro son materia de investigación.

