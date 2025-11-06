Atacó a su pareja porque no tenía dinero para comprar alcohol: fue detenido

Un nuevo caso de violencia de género se registró en la madrugada de este jueves en el barrio Villa Río Negro de Resistencia. De acuerdo con el informe de la Comisaría Segunda Metropolitana, el hecho ocurrió alrededor de las 2:50, en una vivienda ubicada en la casa 89 del sector La Isla.

La víctima de 22 años, denunció haber sido agredida por su pareja, H.A.A, de 26, quien vive a pocos metros, en la casa 81 del mismo barrio. Según el parte policial, la joven relató que fue atacada con golpes de puño luego de una discusión originada porque no tenía dinero para comprar alcohol.

Tras recibir el aviso mediante una comunicación radial, efectivos policiales se dirigieron al lugar y asistieron a la víctima, quien fue examinada por el médico de turno especializado en violencia de género. Posteriormente, radicó la denuncia penal.

El agresor fue detenido y trasladado primero a Medicina Legal y luego a la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Fiscalía de Violencia de Género. La fiscal interviniente ordenó instruir actuaciones por «lesiones leves en contexto de violencia de género», notificar la aprehensión del acusado e identificarlo formalmente mientras se aguardan los resultados de su planilla prontuarial para definir el temperamento judicial a seguir.

