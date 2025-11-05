Zdero es uno de los cinco gobernadores con mejor imagen positiva del país

Leandro Zdero, en el top 5 del ranking de gobernadores. Los datos se desprenden de un informe mensual elaborado por CB Consultora Opinión Publica, que ubicó al chaqueño en el cuarto lugar, entre los mandatarios de mejor imagen del país.

Así, el Gobernador de Chaco se ubica solo por detrás de Gustavo Valdés, de Corrientes, quien ocupa el primer lugar; Claudio Poggi, de San Luis; y Osvaldo Jaldo, de Tucumán. El correntino se ubica en la cima del ranking, con 61,5; lo sigue el sanluiseño, Poggi, con 60,4%; y en el tercer lugar se encuentra, Jaldo, con 59,8%.

El relevamiento se realizó entre el 1 y el 3 de noviembre, con un promedio de entre 653 y 942 casos por provincia, y un margen de error +/- de 3 a 4%.

«Los gobernadores peor calificados del mes de noviembre de 2025 son: en último lugar, Alberto Weretilneck (Río Negro) con un 43,3% de imagen positiva, seguido por Axel Kicillof (Provincia de Buenos Aires) con un 47,4%, y luego Ricardo Quintela (La Rioja) con un 48,0%», señala el estudio de la consultora.

Comentarios