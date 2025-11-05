Tras estar prófugo, se entregó el abogado Boniardi Cabra y quedó detenido

Nicolás Boniardi Cabra, excolaborador del abogado Ricardo Osuna en la defensa de Emerenciano Sena en el juicio por Cecilia Strzyzowski, se entregó en la Fiscalía N° 3 y quedará detenido en la División Investigaciones de la Policía del Chaco. Tras entregarse, Boniardi Cabra designó a dos abogados que lo defenderán: Rocío de Jesús Ramírez (pareja del detenido) y Juan Martín Varas.

El letrado se encontraba prófugo de la justicia desde el martes por la tarde cuando la fiscal Rosana Soto dispuso su detención por presuntas amenazas a peritos, en el marco de la causa que lo investiga por filmar el proceso de selección del jurado popular el pasado miércoles 29.

Cabe mencionar que en el día de ayer inició el proceso de peritado de su celular por parte del Gabinete Científico del Poder Judicial, en el Instituto Médico Forense, ubicado en Ruta 11. Según confirmaron fuentes judiciales a Diario Chaco , Boniardi Cabra se acercó durante la mañana de este martes al lugar y amenazó a un ingeniero que trabaja allí, quien abrió los celulares. El letrado le habría dicho: «Que se cuide estos días porque él sabía lo que podía pasar «.

