«No estuvo en el lugar ni amenazó»: el abogado de Boniardi Cabra negó las acusaciones

Nicolás Boniardi Cabra, abogado ex colaborador de Ricardo Osuna en la defensa de Emerenciano Sena, se entregó a la Justicia este miércoles por la mañana tras ser acusado de amenazar a un perito que debía revisar su celular, en el marco de la causa que lo investiga por filmar al jurado popular en el juicio por Cecilia Strzyzowski. En diálogo Juan Martín Varas, quien representará a Boniardi Cabra junto a Rocío Ramirez, negó las acusaciones contra su defendido.

En primer lugar, expresó: «Se presentó en fiscalía ante las noticias de público conocimiento que lo señalaban, se puso a derecho a instancia de sus defensores». En este sentido, adelantó que mañana cerca de las 10:00 tendrá la declaración de imputado donde va a «aclarar una situación descontextualizada«.

Ante la consulta de si Boniardi Cabra estuvo efectivamente en el Instituto Médico Forense ubicado en Ruta 11, donde se lo acusó de amenazar a un perito que debía revisar su celular con la frase «que se cuide estos días porque él sabía lo que podía pasar «, Varas negó los hechos: «No estuvo en el lugar, ni amenazo, ni se comunicó con nadie».

Por último, el abogado indicó que «no hay imputación todavía», por lo que al momento «desconocen» qué delitos le endilgan a su defendido: «Va a ser mañana la indagatoria donde vamos a saber el hecho que se le atribuye puntualmente y el delito que considera la fiscal se presenta en ese hecho».

fuente:diariochaco

