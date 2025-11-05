Milei le toma juramento a Adorni, viaja a Miami y descarta reunión con Trump: así será la intensa agenda del presidente

El presidente Javier Milei tendrá una jornada cargada de actividades marcada por un cambio en su Gabinete y el inicio de su decimocuarto viaje internacional. Este miércoles, al mediodía,el mandatario le tomará juramento a Manuel Adorni como nuevo jefe de Gabinete, y a las 15 partirá rumbo a Estados Unidos para una serie de compromisos en Miami y Nueva York.

El primer destino del jefe de Estado será Miami, donde participará del America Business Forum y de la gala de la organización conservadora CPAC. El foro empresarial se desarrollará entre el 5 y 6 de noviembre en el Kaseya Center, con la participación de reconocidas figuras como Lionel Messi, Rafael Nadal y María Corina Machado, además de influyentes líderes empresariales.

Aunque desde Casa Rosada no anticiparon detalles del discurso de Milei, trascendió que estará centrado en la economía y las inversiones. Entre los empresarios confirmados se destacan el CEO de JP Morgan, Jamie Dimon —quien ya se reunió con Milei y Luis Caputo la semana pasada—, el presidente de Google, Eric Schmidt, el CEO de Citadel, Ken Griffin, y el cofundador de Flow, Adam Neumann.

Desde el Gobierno nacional descartaron la posibilidad de una reunión entre Javier Milei y el presidente Donald Trump durante la visita a Miami. Según fuentes oficiales, «no se pidió formalmente un encuentro bilateral» y «será imposible por un tema de agenda, ya que estarán en distintos días».

El viernes, Milei continuará su gira en Nueva York, donde participará al mediodía del conversatorio «Nuevas oportunidades de inversión en Argentina», organizado por el Council of the Americas. Esa misma noche, el mandatario partirá hacia Bolivia para asistir el sábado por la mañana a la asunción presidencial de Rodrigo Paz, y regresará a Buenos Aires en el transcurso de la tarde.

