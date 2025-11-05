Este jueves 6 no habrá atención bancaria en todo el país

Este jueves 6 de noviembre, los bancos de todo el país estarán cerrados con motivo del Día del Bancario.

Las operaciones presenciales en las sucursales estarán suspendidas mientras que cajeros automáticos y home banking funcionarán con normalidad.

El Día del Trabajador Bancario se celebra en Argentina cada 6 de noviembre. La fecha fue establecida en homenaje a la creación de la Asociación Bancaria en 1924. Este sindicato fue fundado para defender los derechos de los trabajadores del sector financiero, y su establecimiento marcó un hito en la historia laboral del país.

Desde entonces, el Día del Bancario se celebra anualmente, siendo reconocido oficialmente en la Convención Colectiva de Trabajo en su artículo 50, que lo declara «día no laborable» para los trabajadores de las entidades bancarias.

Cada 6 de noviembre, todas las entidades bancarias en Argentina cierran sus puertas en honor a esta efeméride, lo que permite a los empleados del sector disfrutar de un día de descanso.

Durante esta jornada, los bancos no brindarán atención presencial, aunque los servicios de cajeros automáticos, home banking y aplicaciones móviles continuarán operativos.

A su vez, se podrán realizar pagos y transferencias utilizando la aplicación correspondiente al banco de cada cliente, mediante teléfono móvil o a través del homebanking online.

En este sentido, se debe tener en cuenta que las operaciones que tengan vencimiento este jueves 6 de noviembre se liquidarán el día siguiente, el viernes 7.

También se podrán realizar extracciones de dinero en supermercados y farmacias, entre otros locales no bancarios.

